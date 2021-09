Rocca: La Raggi non sgombera, trasferisce campi rom (Di venerdì 24 settembre 2021) – «Ancora una volta Virginia Raggi adotta misure ridicole per sgomberare i campi rom. E come se non bastasse elargisce case popolari in barba a tutte le graduatorie». È quanto dichiara Federico Rocca (nella foto), responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia. «Nel campo Rom della Barbuta – continua Rocca – che conta circa 500 presenze, al momento dell’intervento dell’Amministrazione erano presenti poco più di 80 persone. Oltre 400 persone, quindi, sono riuscite ad evitare lo sgombero e probabilmente andranno ad accamparsi in altre zone della città. A dieci giorni dal voto la Sindaca farebbe bene ad evitare simili pagliacciate» Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) – «Ancora una volta Virginiaadotta misure ridicole perre irom. E come se non bastasse elargisce case popolari in barba a tutte le graduatorie». È quanto dichiara Federico(nella foto), responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia. «Nel campo Rom della Barbuta – continua– che conta circa 500 presenze, al momento dell’intervento dell’Amministrazione erano presenti poco più di 80 persone. Oltre 400 persone, quindi, sono riuscite ad evitare lo sgombero e probabilmente andranno ad accamparsi in altre zone della città. A dieci giorni dal voto la Sindaca farebbe bene ad evitare simili pagliacciate»

