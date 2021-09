Puigdemont: arrestato in Sardegna il leader indipendentista catalano (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano, è stato arrestato ad Alghero questa notte. Le forza dell’ordine lo hanno fermato in esecuzione di un mandato di arresto internazionale. Puigdemont in queste ore è detenuto presso il carcere di Sassari, nel corso della giornata sarà poi messo a disposizione della magistratura, chiamata a decidere se rilasciarlo o acconsentire alla sua estradizione in Spagna, dove è in corso un procedimento giudiziario per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna nel 2017. Il leader catalano era arrivato ad Alghero per prendere parte, insieme alla presidente del Parlamento catalano, Laura Borràs, alla cerimonia inaugurale dell’Aplec International Adifolk, festival della cultura popolare ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles, il, è statoad Alghero questa notte. Le forza dell’ordine lo hanno fermato in esecuzione di un mandato di arresto internazionale.in queste ore è detenuto presso il carcere di Sassari, nel corso della giornata sarà poi messo a disposizione della magistratura, chiamata a decidere se rilasciarlo o acconsentire alla sua estradizione in Spagna, dove è in corso un procedimento giudiziario per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna nel 2017. Ilera arrivato ad Alghero per prendere parte, insieme alla presidente del Parlamento, Laura Borràs, alla cerimonia inaugurale dell’Aplec International Adifolk, festival della cultura popolare ...

