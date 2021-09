Psr, Progetto Integrato Giovani: scadenza prorogata al 31 marzo 2022 (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo l’approvazione della rettifica della graduatoria definitiva, dalla Regione Campania arriva un’altra novità per i beneficiari del Progetto Integrato Giovani. Con il decreto dirigenziale n. 290 del 22 settembre 2021 è stata disposta la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni individuali di concessione (Dica). La nuova scadenza va dunque a sostituire quella del 30 settembre 2021 fissata con il decreto n. 196/2021- La proroga è stata concessa in quanto numerosi beneficiari del Progetto Integrato Giovani hanno manifestato l’impossibilità di portare a termine gli impegni assunti entro i tempi previsti nelle Dica. In particolare, grazie allo slittamento della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo l’approvazione della rettifica della graduatoria definitiva, dalla Regione Campania arriva un’altra novità per i beneficiari del. Con il decreto dirigenziale n. 290 del 22 settembre 2021 è stata disposta la proroga al 31del termine per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni individuali di concessione (Dica). La nuovava dunque a sostituire quella del 30 settembre 2021 fissata con il decreto n. 196/2021- La proroga è stata concessa in quanto numerosi beneficiari delhanno manifestato l’impossibilità di portare a termine gli impegni assunti entro i tempi previsti nelle Dica. In particolare, grazie allo slittamento della ...

SmartAg3 : RT @rvitinnova: Grazie a #DaniloCoppa, #FedericaRosa e #DenisAnimali per averci illustrato le #prove #sperimentali svolte nell'#azienda #Mo… - MarwaMoumni4 : RT @rvitinnova: Grazie a #DaniloCoppa, #FedericaRosa e #DenisAnimali per averci illustrato le #prove #sperimentali svolte nell'#azienda #Mo… - PSR_Veneto : Angelic Garden,progetto che aiuta a creare piccole aziende agricole ecologiche a conduzione familiare, è il vincito… - Aipp1992 : RT @rvitinnova: Grazie a #DaniloCoppa, #FedericaRosa e #DenisAnimali per averci illustrato le #prove #sperimentali svolte nell'#azienda #Mo… - ColtureLm : RT @rvitinnova: Grazie a #DaniloCoppa, #FedericaRosa e #DenisAnimali per averci illustrato le #prove #sperimentali svolte nell'#azienda #Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Psr Progetto Portare l'Europa sul territorio: l'ecosistema Agroinnova La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Regione Piemonte attraverso il PSR hanno finanziato ...FESR (Fondo Europeo Sviluppo regionale) della Regione Piemonte sono stati finanziati un progetto ...

Dal GAL Langhe Roero Leader un bando per il turismo outdoor rivolto a famiglie con bambini ... il Bando - attivato sull'Operazione 7.5.2 del PSL del GAL nell'ambito del PSR 2014 - 2020 della ... Proprio per garantire uno standard di qualità elevato, gli itinerari e i circuiti in progetto dovranno ...

Psr, Progetto Integrato Giovani: scadenza prorogata al 31 marzo 2022 Il Denaro Psr Puglia, 19 milioni ai giovani agricoltori con il cluster Approvato lo scorrimento della graduatoria della sottomisura 6.1 nella forma a pacchetto, che liquida, oltre al premio per il primo insediamento, aiuti strutturali, contributi per l'adesione a sistemi ...

Droni in ricognizione per censire i boschi Il progetto della PriForMan avviato fra Carnia e Tarvisiano Avviato un inventario attraverso i fondi di 200 proprietà ...

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Regione Piemonte attraverso ilhanno finanziato ...FESR (Fondo Europeo Sviluppo regionale) della Regione Piemonte sono stati finanziati un...... il Bando - attivato sull'Operazione 7.5.2 del PSL del GAL nell'ambito del2014 - 2020 della ... Proprio per garantire uno standard di qualità elevato, gli itinerari e i circuiti indovranno ...Approvato lo scorrimento della graduatoria della sottomisura 6.1 nella forma a pacchetto, che liquida, oltre al premio per il primo insediamento, aiuti strutturali, contributi per l'adesione a sistemi ...Il progetto della PriForMan avviato fra Carnia e Tarvisiano Avviato un inventario attraverso i fondi di 200 proprietà ...