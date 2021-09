Presentata la rassegna teatrale diretta da De Cristofaro e Tierno (Di venerdì 24 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata Presentata ieri mattina a Palazzo di città la prima rassegna teatrale interamente dedicata alla drammaturgia europea.?La rassegna, che vede alla direzione artistica Pasquale De Cristofaro e Pino Tierno, prenderà il va il 30 settembre e si terrà al?Teatro?Nuovo. “Spettacolo. In altre parole” è il titolo della rassegna che vedrà ospiti alcuni tra i principali protagonisti della scena teatrale contemporanea. Come detto il taglio del nastro in programma il 30, alle ore 18,30 con un incontro coordinato dal docente universitario Alfonso Amendola su “Gennaro Vitiello e la Spagna”. Al primo appuntamento prenderanno parte a Giulio Baffi, Gaetano Fiore, Rino Mele, Paolo Puppa, Patrizio Rigobon, Annamaria Sapienza, Cordelia ed ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stataieri mattina a Palazzo di città la primainteramente dedicata alla drammaturgia europea.?La, che vede alla direzione artistica Pasquale Dee Pino, prenderà il va il 30 settembre e si terrà al?Teatro?Nuovo. “Spettacolo. In altre parole” è il titolo dellache vedrà ospiti alcuni tra i principali protagonisti della scenacontemporanea. Come detto il taglio del nastro in programma il 30, alle ore 18,30 con un incontro coordinato dal docente universitario Alfonso Amendola su “Gennaro Vitiello e la Spagna”. Al primo appuntamento prenderanno parte a Giulio Baffi, Gaetano Fiore, Rino Mele, Paolo Puppa, Patrizio Rigobon, Annamaria Sapienza, Cordelia ed ...

