Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Default Evergrande più vicino, ma per ora le Borse lo dribblano Il petrolio Brent e WTI è sui massimi di periodo: a questi prezzi, arriverebbe la quinta settimana consecutiva in rialzo (+2%). L'oro prova a rimbalzare dopo il calo dell'1,4% di ieri: il metallo ...

Petrolio: in rialzo sopra quota 73 dollari (+0,23%) Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati dove torna a superare la soglia dei 73 dollari al barile. Il greggio Wti del Texas passa di mano a 73,47 dollari con un aumento dello 0,23%. Il Brent del Mare del Nord ...

Petrolio: in rialzo a 71,43 dollari (+1,39%) ANSA Nuova Europa Default Evergrande più vicino, ma per ora le Borse lo dribblano Il gigante immobiliare cinese non ha pagato gli interessi in scadenza e ha solo 30 giorni per evitare la bancarotta: possibile tempesta sulle obbligazioni asiatiche, ma per ora le Borse assorbono bene ...

