Advertising

webecodibergamo : Pescatore cade in acqua nell’Adda: salvato da un giovane di 36 anni - savonanews : Scivola e cade sugli scogli, pescatore soccorso a Ceriale -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatore cade

LaVoceDiGenova.it

Intorno alle 15.30 di oggi i soccorsi si sono mobilitati per unscivolato sugli scogli nella spiaggia tra Ceriale e Albenga, in viale Che Guevara. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe rotto un ginocchio. L'intervento, ancora in corso, vede ...L'uomo, unamatoriale cinquantaquattrenne di Mirano , che viveva con la madre anziana, come riferito da testimoni, scivolato da un'imbarcazione, un motoscafo, ed scomparso sott'acqua senza ...È caduto in acqua, forse colto da un malore, e ha rischiato di annegare. È successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 settembre, a Fara Gera d’Adda. Un uomo di 80 anni ...Intorno alle 15.30 di oggi i soccorsi si sono mobilitati per un pescatore scivolato sugli scogli nella spiaggia tra Ceriale e Albenga, in viale Che Guevara. Secondo le prime infor ...