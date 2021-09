Nel testo di Meglio Del Cinema di Fedez l’amore per Chiara Ferragni (Di venerdì 24 settembre 2021) Esce oggi Meglio Del Cinema di Fedez, la canzone che il rapper ha scritto per la moglie Chiara Ferragni e alla quale l’ha dedicata in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. Fedez l’ha presentata per la prima volta proprio all’influencer: una dedica alla sua compagna di vita in occasione dei festeggiamenti del loro terzo anniversario di matrimonio, nella cornice unica e suggestiva del lago di Como. Ad accompagnarlo in questo regalo speciale il pianista e compositore Alessandro Martire a bordo della piattaforma galleggiante che lui stesso ha ideato per la performance “Floating Moving Concert” alle ultime luci del tramonto. Oggi Meglio Del Cinema di Fedez è finalmente disponibile per tutti sia in radio che negli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Esce oggiDeldi, la canzone che il rapper ha scritto per la mogliee alla quale l’ha dedicata in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio.l’ha presentata per la prima volta proprio all’influencer: una dedica alla sua compagna di vita in occasione dei festeggiamenti del loro terzo anniversario di matrimonio, nella cornice unica e suggestiva del lago di Como. Ad accompagnarlo in questo regalo speciale il pianista e compositore Alessandro Martire a bordo della piattaforma galleggiante che lui stesso ha ideato per la performance “Floating Moving Concert” alle ultime luci del tramonto. OggiDeldiè finalmente disponibile per tutti sia in radio che negli ...

