Milan, difesa record: è la squadra meno battuta della Serie A (Di venerdì 24 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla fase difensiva del Milan: solo due gol subiti in questo campionato

Ultime Notizie dalla rete : Milan difesa Top e Flop 5ª giornata: le pagelle più impietose della serie A Una parate decisiva col Milan e una con lo Spezia. Entrambe nel finale a salvare il risultato. Il ... Per la terza settimana di fila a prendersi la scena in difesa è il muro KK. Insomma dalle parti di ...

Ritratti di famiglia ... aspettando il Napoli, fino ad ora la migliore difesa del campionato, proprio come la squadra allenata da Spalletti. Dietro si è formata una diga che aiuta maggiormente Mike e permette al Milan di ...

Milan, la difesa è da scudetto. E comanda anche in Europa La Gazzetta dello Sport 2 gol subiti, Milan saracinesca del campionato: la vera sorpresa… Il Milan viaggia spedito in campionato. 5 partite giocate, 4 vittorie ed un pareggio per i ragazzi guidati da Stefano Pioli. Solo il Napoli di Luciano Spalletti con uno splendido e perfetto filotto, h ...

Top e Flop 5ª giornata: le pagelle più impietose della serie A Il Napoli da Ospina a Osimhen si prende la copertina della quinta giornata in serie A ma anche la Juve che torna a sorridere con le milanesi e la Roma vincenti ...

