Advertising

autosprint : #Mekies e la nuova Pu: 'Test in pista importante, Carlos l'avrà entro due GP' -

Ultime Notizie dalla rete : Mekies nuova

Autosprint.it

GP Russia, FP2: cronaca e tempi GP Russia, prove libere: comandano le Mercedes L'importanza della prova pratica Interrogato sull'importanza di testare in pista laversione, Laurentha ......QUALIFICHE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SPRINT RACE LACLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA... 'DOPO L'INCIDENTE DELLE LIBERE, NON AVEVO GRANDI SENSAZIONI ALLA GUIDA' LAURENT: 'ESPRESSO IL ...Il direttore sportivo della Ferrari ha spiegato che per il Cavallino fosse importante avere una prova in pista della nuova versione dell'ibrido, che sarà resa disponibile per Sainz nella prossima gara ...Il primo capitolo del weekend del Gran Premio d’Italia si è chiuso per la Scuderia Ferrari con un risultato sostanzialmente in linea con le aspettative, su una pista sulla carta non certo favorevole a ...