Libia: Draghi, 'garantire elezioni 24/12, piena attuazione cessate fuoco' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'attenzione con cui seguiamo la situazione in Afghanistan e in tutta l'Asia Centrale non deve distoglierci dall'instabilità che continua a caratterizzare il Mediterraneo allargato. In particolare, sosteniamo sul piano multilaterale, bilaterale e all'interno dell'Unione Europea, il processo di transizione in Libia per una soluzione sostenibile e inclusiva della crisi”.Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “L'obiettivo – per Draghi - è completare il percorso tracciato dagli stessi libici per rinnovare il quadro istituzionale nazionale, in modo unitario, senza interferenze esterne e sotto l'egida dell'ONU. La comunità internazionale deve lavorare insieme alle istituzioni e al popolo libici per superare lo stallo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'attenzione con cui seguiamo la situazione in Afghanistan e in tutta l'Asia Centrale non deve distoglierci dall'instabilità che continua a caratterizzare il Mediterraneo allargato. In particolare, sosteniamo sul piano multilaterale, bilaterale e all'interno dell'Unione Europea, il processo di transizione inper una soluzione sostenibile e inclusiva della crisi”.Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “L'obiettivo – per- è completare il percorso tracciato dagli stessi libici per rinnovare il quadro istituzionale nazionale, in modo unitario, senza interferenze esterne e sotto l'egida dell'ONU. La comunità internazionale deve lavorare insieme alle istituzioni e al popolo libici per superare lo stallo ...

