Laver Cup 2021: Matteo Berrettini esordisce subito. Dalla sfida con Auger-Aliassime al doppio insieme a Zverev (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Europa si affida a Matteo Berrettini. Nella prima giornata della Laver Cup 2021 il capitano europeo Bjorn Borg ha deciso di puntare moltissimo sul giocatore italiano, che farà prima il suo esordio in singolare contro Felix Auger-Aliassime e poi giocherà anche in doppio in coppia con Alexander Zverev. Il romano vuole conquistare entrambi i punti in un venerdì che può già portare la squadra europea avanti nel punteggio. Non sarà, però, un esordio agevole, visto che Matteo si troverà dall’altra parte della rete uno dei semifinalisti degli ultimi US Open, con il canadese battuto dal campione Daniil Medvedev. Auger-Aliassime è in ottima forma e ha giocato molto bene sul cemento americano, dove finalmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Europa si affida a. Nella prima giornata dellaCupil capitano europeo Bjorn Borg ha deciso di puntare moltissimo sul giocatore italiano, che farà prima il suo esordio in singolare contro Felixe poi giocherà anche inin coppia con Alexander. Il romano vuole conquistare entrambi i punti in un venerdì che può già portare la squadra europea avanti nel punteggio. Non sarà, però, un esordio agevole, visto chesi troverà dall’altra parte della rete uno dei semifinalisti degli ultimi US Open, con il canadese battuto dal campione Daniil Medvedev.è in ottima forma e ha giocato molto bene sul cemento americano, dove finalmente ...

Advertising

Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - zazoomblog : Laver Cup 2021 tutti i giocatori e i capitani: c’è Matteo Berrettini - #Laver #tutti #giocatori #capitani: - txnystarkk : RT @ecugenia: con tutto il rispetto, la Laver Cup senza Roger e Rafa è no. - zazoomblog : Laver Cup 2021 tutti i giocatori e i capitani: c’è Matteo Berrettini - #Laver #tutti #giocatori #capitani: - zazoomblog : Laver Cup 2021 regolamento: come funziona tutto quello che c’è da sapere - #Laver #regolamento: #funziona #tutto -