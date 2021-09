Laura Ziliani, arrestate due figlie dell’ex vigilessa (Di venerdì 24 settembre 2021) Stamattina, Silvia e Paola Ziliani, figlie di Laura Ziliani, la vigilessa di Temù trovata morta ad inizio agosto, sono state arrestate, dando esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Insieme alle due giovani, una di 19 e l’altra di 26 anni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno arrestato anche il fidanzato della sorella più grande. Per loro l’accusa è di omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela con la vittima, e di occultamento di cadavere. Paola Ziliani, scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021, è stata trovata morta tra la vegetazione nel paese dell’Alta Vallecamonica l’otto agosto. Il racconto fornito dai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Stamattina, Silvia e Paoladi, ladi Temù trovata morta ad inizio agosto, sono state, dando esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Insieme alle due giovani, una di 19 e l’altra di 26 anni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno arrestato anche il fidanzato della sorella più grande. Per loro l’accusa è di omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela con la vittima, e di occultamento di cadavere. Paola, scomparsa da Temù nella mattinata dell’8 maggio 2021, è stata trovata morta tra la vegetazione nel paese dell’Alta Vallecamonica l’otto agosto. Il racconto fornito dai ...

