«L’Alguèr» non ci sta | l’indipendentismo sardo abbraccia la causa

(Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont era in Sardegna per partecipare all'Aplec International Adifolk, festival della cultura popolare catalana che comincerà domani. Alghero, luogo dell'appuntamento, non è stata scelta a caso. Alla metà del Trecento la cittadina sarda fu strappata con la forza da Pietro IV d'Aragona alla famiglia genovese dei Doria, di cui era un'importante roccaforte. La popolazione-ligure originaria fu deportata in schiavitù nella penisola iberica e nelle Baleari e sostituita con coloni catalani allettati dai privilegi concessi loro dalla corona d'Aragona.