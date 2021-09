Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Juve, prime immagini ufficiali della maglia Teamgeist: Nel 2006, il brand di abbigliamento spor… - CarbonaroIII : @RiderBike93 @FuckTheMoviola @mirkonicolino Si ma nelle prime due era ancora della Juve. I centrali ruotano poco, è… - lorenzopallotti : @Olimpiamicky @capuanogio Questa Juve...che lotterà x entrare tra le prime quattro, quindi io nn concordo con te... - Decsterrr : @ROI05841958 @ricardorubio44 Ho scritto appositamente ai numeri, so benissimo che il discorso cambia senza l’errore… - caravit_80 : @albgili73 @sportmediaset Spero che avrai ragione però non penso che la juve sia fuori da tutto già adesso, chiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve prime

Juventus News 24

... P jaca in questi anni è stato tormentato dagli infortuni, anche gravi , che hanno stoppato la sua carriera e anche al Torino in questesettimane ha dovuto fare i conti con qualche noia di ...ma a parte questo resterei non dico tanto ma abbastanza stupito nel vedere il Napoli tra le4 ... Ha pure fatto vittorie pesanti contro Atalanta,, Milan, Lazio. Vediamo dove sara io Napoli ...Si avvicina la seconda giornata dei gironi di Champions League e per la Juventus sarà tempo di debutto casalingo: allo Stadium arriva il Chelsea campione d’Europa in carica. Una partita che per l’occa ...Intervenuto alla "Bobo TV", Antonio Cassano, ex giocatore, tra le altre, di Sampdoria e Inter, dice la sua sul momento di forma della Juventus, soprattutto alla luce di quanto ...