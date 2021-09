John Elkann - "Una Ferrari a guida autonoma? Sarebbe triste" (Di venerdì 24 settembre 2021) Per vedere la prima Ferrari a batteria basterà aspettare solo quattro anni, ma una Rossa a guida autonoma sarà pressoché impossibile da ammirare per strada. "Sarebbe triste, perché lo spirito della Ferrari è proprio quello di una vettura che si può guidare", ha affermato il presidente di Maranello John Elkann. Il manager è intervenuto durante l'Italian Tech Week organizzato dal gruppo editoriale Gedi, al quale ha partecipato, in collegamento dagli Usa, anche il numero uno della Tesla Elon Musk. Elkann, dunque, ha sgombrato il campo da qualsiasi ipotesi su un modello del Cavallino Rampante che non preveda l'input del guidatore: "In un mondo in cui l'automatizzazione andrà a colonizzare gran parte della ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 settembre 2021) Per vedere la primaa batteria basterà aspettare solo quattro anni, ma una Rossa asarà pressoché impossibile da ammirare per strada. ", perché lo spirito dellaè proprio quello di una vettura che si puòre", ha affermato il presidente di Maranello. Il manager è intervenuto durante l'Italian Tech Week organizzato dal gruppo editoriale Gedi, al quale ha partecipato, in collegamento dagli Usa, anche il numero uno della Tesla Elon Musk., dunque, ha sgombrato il campo da qualsiasi ipotesi su un modello del Cavallino Rampante che non preveda l'input deltore: "In un mondo in cui l'automatizzazione andrà a colonizzare gran parte della ...

Advertising

lapoelkann_ : Per l'occasione Stellantis, grazie all'impegno del Presidente John Elkann, ha aderito al progetto RED di Bono Vox p… - Affaritaliani : Elon Musk-John Elkann pro nucleare: “Fonte sicura, più rischi dal carbone” - quattroruote : John #Elkann: 'Una #Ferrari a guida autonoma sarebbe triste'. Alla #ItalianTechWeek, il numero uno di Maranello ha… - MariaCabadas : RT @Maumol: Qual è la ricetta di Musk per creare nuove imprese? 'Il primo: non creare una nuova compagnia. Ma se proprio si vuole bisogna a… - linasimonetti49 : RT @Maumol: 'Ragazzi e famiglie hanno resistito in modo incredibile alla pandemia, superati tanti problemi'. John Elkann risponde così alle… -