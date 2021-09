Inter-Atalanta: duello tra bomber, Lautaro-Dzeko sfidano Zapata (Di venerdì 24 settembre 2021) Sarà un Inter vs Atalanta all’insegna del grande spettacolo, come già successo in passato quando si sono incontrati i due tecnici Inzaghi e Gasperini, quello che andrà in scena sabato pomeriggio a San Siro con la sfida tra gli attaccanti a destare grande Interesse. Secondo gli esperti di Stanleybet.it per i padroni di casa, i favoriti come marcatori sono i due attaccanti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, autori di una partenza sprint in campionato, entrambi in quota a 2,40 mentre l’Atalanta, in assenza di Luis Muriel, affida le fortune del proprio reparto offensivo al connazionale Duvan Zapata con la rete del numero 91 che vale 2,75 volte la posta. Sembra averci preso gusto Milan Skriniar, match-winner nell’1-0 dello scorso anno e già autore di due gol in stagione, ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Sarà unvsall’insegna del grande spettacolo, come già successo in passato quando si sono incontrati i due tecnici Inzaghi e Gasperini, quello che andrà in scena sabato pomeriggio a San Siro con la sfida tra gli attaccanti a destare grandeesse. Secondo gli esperti di Stanleybet.it per i padroni di casa, i favoriti come marcatori sono i due attaccantiMartinez ed Edin, autori di una partenza sprint in campionato, entrambi in quota a 2,40 mentre l’, in assenza di Luis Muriel, affida le fortune del proprio reparto offensivo al connazionale Duvancon la rete del numero 91 che vale 2,75 volte la posta. Sembra averci preso gusto Milan Skriniar, match-winner nell’1-0 dello scorso anno e già autore di due gol in stagione, ...

