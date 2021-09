Il piccolo Gregorio non ce l'ha fatta, morto a 6 anni per la leucemia. Oggi i funerali a Loreto (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi pomeriggio si è fermata. C'era da salutare un angelo, un piccolo angelo di 6 anni appena, strappato alla vita e agli affetti da un mostro troppo grande da combattere e vincere. è a causa della ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021)pomeriggio si è fermata. C'era da salutare un angelo, unangelo di 6appena, strappato alla vita e agli affetti da un mostro troppo grande da combattere e vincere. è a causa della ...

Advertising

YouTvrs : Addio al piccolo #Gregorio, ucciso dalla #Leucemia a soli 7 anni - - PowerGloss1 : ??... Due giorni fa la signora ha aperto la raccolta fondi che ho condiviso nel primo pomeriggio. Il piccolo Gregor… - itsfortomlinson : RT @cremafritta: Hanno aperto una raccolta fondi per aiutare sua madre a sostenere tutte le varie spese. Vi lascio qua il link se per caso… - danielfsperanza : RT @cremafritta: Hanno aperto una raccolta fondi per aiutare sua madre a sostenere tutte le varie spese. Vi lascio qua il link se per caso… - cremafritta : Hanno aperto una raccolta fondi per aiutare sua madre a sostenere tutte le varie spese. Vi lascio qua il link se pe… -