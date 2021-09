Giacomo Sartori | forse stava seguendo i suoi rapinatori

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 settembre 2021), scomparso lo scorso 18 settembre,. Questa è l’ipotesi degli investigatori Di, il giovane informatico scomparso lo scorso 18 settembre da Milano, non c’è ancora nessuna traccia, ma gli investigatori hanno ipotizzato che il giovane, la sera in cui ha subito il furto del suo zaino, abbia tentato di seguire ie recuperare ieffetti personali. Il Corriere della Sera riferisce che dalle analisi delle celle telefoniche, risulta che la sera della scomparsa il giovane abbia utilizzato il proprio cellulare,solo per la connessione alla rete internet o per la messaggistica, essendo ...