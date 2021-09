GF Vip, quando ritorna Aldo Montano? Ecco cosa ha svelato Manuel dopo il confessionale (Di venerdì 24 settembre 2021) L’assenza di Aldo Montano dalla casa del GF Vip si fa sentire, soprattutto per Manuel Bortuzzo che nel confessionale ha avuto informazioni su quando rientrerà l’amico. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: ‘come sparare sulla croce rossa’. Le strategie sulle nomination di Ricciarelli Montano, lo ricordiamo, ha lasciato la casa più spiata d’Italia un po’ a sorpresa, lasciando stupiti i fan. Lo schermidore, come si legge in tweet dell’account ufficiale del programma, è uscito per poter partecipare all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i medagliati di Tokyo. “Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena” conclude il cinguettio. A conferma di questo anche le parole di ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021) L’assenza didalla casa del GF Vip si fa sentire, soprattutto perBortuzzo che nelha avuto informazioni surientrerà l’amico. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: ‘come sparare sulla croce rossa’. Le strategie sulle nomination di Ricciarelli, lo ricordiamo, ha lasciato la casa più spiata d’Italia un po’ a sorpresa, lasciando stupiti i fan. Lo schermidore, come si legge in tweet dell’account ufficiale del programma, è uscito per poter partecipare all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i medagliati di Tokyo. “Il concorrente rientrerà nella Casaaver effettuato un periodo di quarantena” conclude il cinguettio. A conferma di questo anche le parole di ...

