GF Vip 6 | il toccante VIDEO della confessione di Raffaella Fico sulla figlia

(Di venerdì 24 settembre 2021)fa unaal Grande Fratello Vip che riguarda la, ecco cosa ha detto la gieffina nella casa più spiata d’Italiaha catturato non poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Manila Nazzaro, toccante ricordo al Grande Fratello Vip: parole da brividi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip toccante

Corriere della Sera

... a fare capolino dalle coperte dopo l'accensione delle luci nella Casa del Gf2021 , proprio ... Un'occasionenon solo per il giovane , ma anche per tutti i colleghi gieffini che sottoposti ......quindi che continuare a seguire il reality per scoprire se nel corso delle settimane si tornerà a parlare di questastoria. Ricordiamo che il prossimo appuntamento col Grande Fratelloè ...Raffaella Fico fa una toccante confessione al Grande Fratello Vip che riguarda la figlia, ecco cosa ha detto la gieffina nella casa più spiata d'Italia.L’ex nuotatore e la principessa hanno trascorso la notte insieme, svegliandosi abbracciati: tra i due c’era già stato del tenero nei giorni scorsi ...