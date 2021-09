F1, Lewis Hamilton: “Dobbiamo puntare alla doppietta. La penalizzazione di Verstappen? Un peccato per lui…” (Di venerdì 24 settembre 2021) Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto assoluto il suo venerdì del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.637 a soli 44 millesimi dallo scatenato Valtteri Bottas. L’inglese sa di trovarsi di fronte ad un weekend assolutamente da non sbagliare. Max Verstappen scatterà dall’ultima posizione della griglia (assieme a Charles Leclerc) per la sostituzione della sua Power Unit, per cui le Mercedes dovranno a tutti i costi piazzare la doppietta, per mettere a segno uno scatto importante nella classifica piloti e costruttori. “La situazione di Verstappen non cambia molto il nostro weekend – racconta l’inglese a motorsport.nextgen-auto.com – Dobbiamo solo fare il nostro ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)ha chiuso al secondo posto assoluto il suo venerdì del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.637 a soli 44 millesimi dallo scatenato Valtteri Bottas. L’inglese sa di trovarsi di fronte ad un weekend assolutamente da non sbagliare. Maxscatterà dall’ultima posizione della griglia (assieme a Charles Leclerc) per la sostituzione della sua Power Unit, per cui le Mercedes dovranno a tutti i costi piazzare la, per mettere a segno uno scatto importante nella classifica piloti e costruttori. “La situazione dinon cambia molto il nostro weekend – racconta l’inglese a motorsport.nextgen-auto.com –solo fare il nostro ...

