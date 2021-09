Emporio Armani | la sfilata per i 40 anni è un tuffo nella barriera corallina Re Giorgio | “Non voglio retrocedere di un passo sulla mia moda e sul mio modo di pensare”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Non poteva che aprirsi con lui, il denim, il tessuto simbolo della rivoluzione messa in atto dal brand lacelebrativa dei primi 40di. Dopo 18 lunghi mesi, l’/Teatro ha riaperto le sue porte al pubblico per la primain presenza e i mesi più bui della pandemia di Covid sono stati soppiantati dalla luce liquida che emanavano le creazioni in passerella. La collezione P/E 2022 diè semplicemente celestiale. L’Aquila ci porta in alto, in altissimo, nell’Empireo dantesco, nell’etere purissimo,soglia del paradiso. Poi ci riporta giù, planando con le sue grandi ali spiegateTerra, tra le dune del deserto, dove le suggestioni oniriche si ...

Advertising

FQMagazineit : Emporio Armani, la sfilata per i 40 anni è un tuffo nella barriera corallina. Re Giorgio: “Non voglio retrocedere d… - F1N3_LINE : RT @niallspromoIT: Foto di Niall oggi all'emporio Armani fashion show a Milano - BegoniaRios : EMPORIO ARMANI - Backstage - Fatima_Sans_Tor : EMPORIO ARMANI - Backstage - skylers_lht : RT @needacuppa_: Un esemplare di Niall Horan alla fashion week di Milano per Emporio Armani -

Ultime Notizie dalla rete : Emporio Armani

Il Fatto Quotidiano

Dai controlli sono per fortuna velocissimi anche se ultra severi. In passerella c'è la collezione uomo e donna della primavera estate 2022. La prima cosa che pensi guardando gli ...A Milano Fashion Week finalmente è arrivato il momento dedicato ae al suo show per la Primavera/Estate 2022. Il defilé in presenta è mancato tanto allo stilista che ha sottolineato l'importanza della sfilata in pubblico . L'ultima presentazione ...I l secondo giorno di sfilate della Milano Fashion Week Primavera Estate 2022 si apre con Max Mara e si chiude con MM6 Maison Margiela. Nel mezzo, i défilé di Etro, Blumarine e le celebrazioni per i 4 ...Lo è sicuramente per un marchio come Emporio Armani che festeggia 40 anni di attività presentando alla Milano Fashion Week la collezione uomo e donna per la primavera-estate 2022… Leggi ...