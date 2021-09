“È in ospedale”. Paura per il giovane attore: è crollato all’improvviso davanti a tutti. Le sue condizioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Si è accasciato a terra improvvisamente durante una partita di golf in Wisconsin. Le sue condizioni non sono state rese note. Quanto si apprende è tutto affidato a uno stringato comunicato. “Nell’odierna Ryder Cup Celebrity Match, l’attore e musicista ha avuto un incidente medico sul campo mentre partecipava per l’Europa”, ha dichiarato la PGA of America in una nota.”È stato trasportato in un ospedale locale per le cure. Non sono disponibili ulteriori dettagli. A parlare sono le immagini, allarmanti, dell’attore prima sorretto a spalla e poi portato via in barella. Tanta la Paura tra i presenti. L’attore che mercoledì ha compiuto 34 anni, era cosciente quando è stato prelevato dal green. Appassionato di golf, ha giocato al fianco del giocatore finlandese NHL Teemu Selanne in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Si è accasciato a terra improvvisamente durante una partita di golf in Wisconsin. Le suenon sono state rese note. Quanto si apprende è tutto affidato a uno stringato comunicato. “Nell’odierna Ryder Cup Celebrity Match, l’e musicista ha avuto un incidente medico sul campo mentre partecipava per l’Europa”, ha dichiarato la PGA of America in una nota.”È stato trasportato in unlocale per le cure. Non sono disponibili ulteriori dettagli. A parlare sono le immagini, allarmanti, dell’prima sorretto a spalla e poi portato via in barella. Tanta latra i presenti. L’che mercoledì ha compiuto 34 anni, era cosciente quando è stato prelevato dal green. Appassionato di golf, ha giocato al fianco del giocatore finlandese NHL Teemu Selanne in ...

Advertising

28per100 : @teooargyy @sabripillot Io l'ho fatto per senso civico, non perché ho particolare paura di finire in ospedale, ma p… - 10also10 : @enricomarr1 @PaoloGrassi13 @f_taiocchi @vitalbaa con i loro comportamenti vanno ad occupare posti in ospedale, no?… - himeralive : Momenti di paura in via Ospedale Civico, palo della luce pericolante, intervengono i pompieri FOTO #Himeraliveit… - himeralive : Momenti di paura e preoccupazione a causa di un palo dell'illuminazione pubblica pericolante abbattuto nella via Os… - speranza58 : @alevarone Un mese fa anche mio marito è stato in ospedale per polmonite, così all'improvviso senza nessun sentore… -