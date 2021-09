Donnarumma Juve nel 2022 | il piano di Raiola | i dettagli

(Di venerdì 24 settembre 2021) Calciomercatontus: Minostarebbe pianificando l’arrivo di Gianluigiin bianconero nelCome scrive il Corriere della Sera Gigionon è contento della sua attuale condizione al PSG. Gigio sapeva che la concorrenza con Keylor Navas non sarebbe stata semplice, ma la verità è che non immaginava assolutamente tutte queste panchine. Dovesse la situazione proseguire così si aprirebbero scenari suggestivi: lantus l’estate prossima potrebbe fiondarsi sul portiere, che non accetterebbe una seconda stagione da riserva di lusso, anche perché Navas ha un contratto fino al 2024. Minosarebbe pronto a favorire l’affare. Due mesi fa la trattativa era arrivata a buon punto, prima che Allegri indicasse altre priorità. Ma il tremendo avvio ...

Advertising

capuanogio : ?? Mal di pancia #Donnarumma: le panchine gli hanno tolto il sorriso, sapeva che la concorrenza di #Navas sarebbe s… - Corriere : Gigio al Psg è scontento, la Juve riflette: in estate possibile un nuovo assalto - tuttosport : #Juve, Donnarumma chi? #Szczesny è tornato - CalcioNews24 : #Donnaruma-#Juve, strada percorribile - HaugeFan : RT @HCE__: Piano Juve per avere Donnarumma e Pogba, Allegri spinge (Pedullà, estate 2030) -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Juve

Corriere della Sera

Le piace? "Mi sembra che si sia inserito bene, è un portiere pronto, sveglio e quindi Milan ha fatto buon investimento, non èma finora ha dimostrato personalità. Sì devo dire che lo ...Il gioco è parso un gran casino e, a inizio ripresa, laè anche andata sotto nel risultato. ... la difesa è solida e il portiere non fa rimpiangere. Rientrerà anche Ibra e avremo un ...Come scrive il Corriere della Sera Gigio Donnarumma non è contento della sua attuale condizione ... Dovesse la situazione proseguire così si aprirebbero scenari suggestivi: la Juventus l’estate ...Il portiere ex Milan non sembra felice della scelta PSG e il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per riportarlo in Italia con la Juve in prima fila ...