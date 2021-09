Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tribunale olandese ha dato a un Dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tribunale olandese ha dato a undi Groningen il permesso diil Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dalno vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza in ...

Ultime Notizie dalla rete : Dodicenne vince Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi Un tribunale olandese ha dato a un dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza in tribunale denunciando il fatto che ...

