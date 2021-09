Dinner Club, lo show originale Amazon tra cibo e viaggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Cracco e i suoi compagni di viaggio hanno presentato lo show Amazon che ci porta in giro per l'Italia alla scoperta di luoghi e cibi, su Prime Video dal 24 Settembre. Regole, come in tutti i Club che si rispettano e come Fight Club ci ha insegnato. Con l'esposizione di queste semplici direttive inizia ogni puntata del Dinner Club di Carlo Cracco, un'esclusiva tavolata di volti ben noti agli spettatori che dialogano amabilmente e che si alterneranno al fianco del padrone di casa per sei episodi e altrettanti viaggi in giro per la nostra penisola alla scoperta di luoghi e cibi. Sono Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Diego Abatantuono per destinazioni che variano dalla Sicilia al Cilento, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Cracco e i suoi compagni dio hanno presentato loche ci porta in giro per l'Italia alla scoperta di luoghi e cibi, su Prime Video dal 24 Settembre. Regole, come in tutti iche si rispettano e come Fightci ha insegnato. Con l'esposizione di queste semplici direttive inizia ogni puntata deldi Carlo Cracco, un'esclusiva tavolata di volti ben noti agli spettatori che dialogano amabilmente e che si alterneranno al fianco del padrone di casa per sei episodi e altrettantiin giro per la nostra penisola alla scoperta di luoghi e cibi. Sono Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Diego Abatantuono per destinazioni che variano dalla Sicilia al Cilento, ...

