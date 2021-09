Dazn, un mese gratuito per i disagi causati agli utenti il 23 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Tramite un comunicato, Dazn afferma che offrirà un mese gratuito a tutti gli utenti che hanno avuto problemi il 23 settembre. Nella giornata di ieri, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 24 settembre 2021) Tramite un comunicato,afferma che offrirà una tutti gliche hanno avuto problemi il 23. Nella giornata di ieri, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportface2016 : +++#Dazn rimborsa i propri utenti: un mese di visione gratuita a chi ha subito dei disservizi+++#SerieA - capuanogio : #DAZN annuncia un mese di visione senza ulteriori costi per gli abbonati che non sono riusciti ad accedere alla app… - LI_Palembang : Dazn: “Mese grautito per i disservizi del 23 settembre” - rosad24 : RT @NicolaRaiano: #DAZN ha comunicato che rimborserà i clienti con 1 mese gratuito. Ok al rimborso, ma in quel mese vorremmo vedere qualch… - tuttoatalanta : DAZN annuncia: 'Un mese gratuito a tutti i clienti vittime dei disservizi del 23 settembre' -