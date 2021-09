(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Il guru di certa sinistra e del grillismo, Carlo- che tanto mi attaccava ai tempi del Governo - ha lanciato una campagna contro il Green Pass. Io sinceramente non capisco come si possa essere scettici sull'utilizzo di uno strumento come il Green Pass". Così Matteonella enews. "Un giorno qualcuno metterà insiemeda una parte ee scopriremo il perché di questeelettive. Nel frattempo, noi lavoriamo perché cambino le regole della quarantena per chi è già totalmente vaccinato, così da togliere dalla Dad migliaia di studenti che sono totalmente vaccinati e devono vivere una quarantena assurda. E perché riaprano al 100% teatri, cinema, musei e stadi".

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'strane affinità tra Salvini e Meloni con Freccero e Landini'... - av__1974 : @Zoth2021 L'inetto Renzi era così convinto di vincere che dichiaro che se avesse perso si sarebbe dimesso...a livel… - gabelmanu : RT @santillana63: Il vero covid sono loro:draghi, renzi, mattarella, berlusconi, letta, salvini, meloni.. Ed il vaccino è sempre più lontan… - forestalissimo : I forestali sono incappati in una serie di contingenze negative: prima Renzi, poi il Covid ed adesso Draghi! - BSanturbano : RT @mittdolcino: BANG! La Corte Costituzionale Italiana, udite bene, smentisce Sabino Cassese, pasdaran Draghiano e vicino a Renzi, e sdoga… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Renzi

Metro

Lo ha detto Matteopresentando 'Controcorrente' a Siracusa. 'Il punto vero è che l'agenda ... politica è chiedere una commissione di inchiesta sulle spese dell'emergenza".... fiaccati dalla crisi economica iniziata nel 2008 e da un anno e mezzo di, sentiamo molto la ... E così ha fatto, un altro ex segretario, Matteo. E via dicendo. Chi pensava che la maledizione ...Io sinceramente non capisco come si possa essere scettici sull’utilizzo di uno strumento come il Green Pass”. Così Matteo Renzi nella enews. “Un giorno qualcuno metterà insieme Salvini e Meloni da una ...SIRACUSA – Matteo Renzi in Sicilia per la presentazione del suo libro “Controcorrente”: l’ex rottamatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Oggi Conte ha detto contro la Lega: una vergogna i 4 ...