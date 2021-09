Come nasce un profumo (Di venerdì 24 settembre 2021) Frederic Malle è un editore di fragranze nato in una famiglia di menti creative, suo zio era Louis Malle, famoso regista del cinema francese, il nonno era tra i fondatori di Parfums di Christian Dior, e lui si è appassionato ai profumi diventando uno dei maggiori «mecenati» della profumeria contemporanea. In occasione del lancio della nuova fragranza, Synthetic Jungle per Editions de Parfums Frédéric Malle, nata in collaborazione con il naso Anne Flipo, ci ha spiegato il processo creativo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) Frederic Malle è un editore di fragranze nato in una famiglia di menti creative, suo zio era Louis Malle, famoso regista del cinema francese, il nonno era tra i fondatori di Parfums di Christian Dior, e lui si è appassionato ai profumi diventando uno dei maggiori «mecenati» della profumeria contemporanea. In occasione del lancio della nuova fragranza, Synthetic Jungle per Editions de Parfums Frédéric Malle, nata in collaborazione con il naso Anne Flipo, ci ha spiegato il processo creativo.

Advertising

lauraboldrini : La violenza di genere da combattere come mafia e terrorismo. Giusto il suo inserimento fra gli eurocrimini proposto… - amnestyitalia : Oggi #19settembre alle 8:30 saremo con @riccardonoury a @Protestantesimo su #RaiDue per parlare di violenza, da dov… - peppe844 : RT @XFactor_Italia: Un po’ come chi nasce principessa e cresce da guerriera, vero @MarroneEmma? #XF2021 - LlabiCami : @cosipegioco Che poi comunque darebbe sempre la colpa ai comunisti se a 6 anni sappiamo come si nasce e a 16 non ri… - MattiaDota : RT @GiuseppeA_7: Amazon nasce come sito dove comprare online, lancia prime video con tantissimi film e ora anche partite in streaming senza… -