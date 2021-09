Ciclismo, Filippo Baroncini campione del mondo Under23! Stoccata devastante e vittoria in solitaria! (Di venerdì 24 settembre 2021) Dalla delusione d’argento di Trento ad un trionfo tutto d’oro in quel di Lovanio. Nel giro di otto giorni è cambiato totalmente il morale di Filippo Baroncini, così come è cambiato soprattutto il suo status: l’azzurro si laurea campione del mondo under 23, con una Stoccata magistrale sul finale in un percorso da Classiche del Nord come quello iridato di Lovanio. Per il Bel Paese è il secondo titolo consecutivo nella categoria dopo quello di Samuele Battistella nel 2019. Da segnalare in ogni caso la prova di squadra eccezionale da parte della compagine guidata da Marino Amadori, perfetta dal primo all’ultimo chilometro. Percorso molto insidioso, magari non dal punto di vista altimetrico, ma sicuramente per quanto riguarda le strade. Già nel tratto di trasferimento diverse cadute in gruppo, che poi si ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Dalla delusione d’argento di Trento ad un trionfo tutto d’oro in quel di Lovanio. Nel giro di otto giorni è cambiato totalmente il morale di, così come è cambiato soprattutto il suo status: l’azzurro si laureadelunder 23, con unamagistrale sul finale in un percorso da Classiche del Nord come quello iridato di Lovanio. Per il Bel Paese è il secondo titolo consecutivo nella categoria dopo quello di Samuele Battistella nel 2019. Da segnalare in ogni caso la prova di squadra eccezionale da parte della compagine guidata da Marino Amadori, perfetta dal primo all’ultimo chilometro. Percorso molto insidioso, magari non dal punto di vista altimetrico, ma sicuramente per quanto riguarda le strade. Già nel tratto di trasferimento diverse cadute in gruppo, che poi si ...

