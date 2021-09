Ciclismo, chi è Biniam Girmay. Vice-campione del mondo U23, storico argento per l’Africa (Di venerdì 24 settembre 2021) Biniam Girmay, oggi, ha regalato un argento storico all’Eritrea nella prova in linea riservata agli uominiU23 dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada. Tuttavia, questo risultato non deve affatto stupire dato che il portacolori dell’Intermarché è, già oggi, un professionista di ottimo livello. Girmay è un atleta dotato di grandissimo talento, capace di unire una grande tenuta su salite brevi a un eccellente spunto veloce. Da juniores Girmay fu uno dei pochi capaci di battere Remco Evenepoel. Infatti, nella prima frazione dell’Aubel – Stavelot 2018, gara di cui poi il belga, comunque, stravinse la classifica generale, Girmay fu l’unico in grado di tenere la ruota dell’attuale Vicecampione d’Europa e lo superò in volata. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021), oggi, ha regalato unall’Eritrea nella prova in linea riservata agli uominiU23 dei Mondiali 2021 disu strada. Tuttavia, questo risultato non deve affatto stupire dato che il portacolori dell’Intermarché è, già oggi, un professionista di ottimo livello.è un atleta dotato di grandissimo talento, capace di unire una grande tenuta su salite brevi a un eccellente spunto veloce. Da junioresfu uno dei pochi capaci di battere Remco Evenepoel. Infatti, nella prima frazione dell’Aubel – Stavelot 2018, gara di cui poi il belga, comunque, stravinse la classifica generale,fu l’unico in grado di tenere la ruota dell’attualed’Europa e lo superò in volata. ...

