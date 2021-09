Chorus | data di uscita e nuovo trailer esplicativo per lo sparatutto spaziale – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha unadie unche spiega diverse caratteristiche di questo interessante..è tornato a mostrarsi con unche spiega diverse caratteristiche del gioco e ne annuncia anche ladi, fissata per il 3 dicembre 2021 su PC, PS4, PS5,One eXS. Il gioco sviluppato da Fishlabs e pubblicato da Deep Silver venne presentato nel corso del primoShowcase dedicato ai titoli indie, poi è stato anche protagonista di un provato proprio di recente, che ha rinnovato la curiosità per questo particolare gioco. … Notizie giochi ...

Quest'anno la radio è rimasta praticamente in silenzio sull'imminente avventura spaziale: ora, non solo abbiamo nuove informazioni sul gioco, ma abbiamo anche unadi uscita.verrà ...Deep Silver e Fishlabs hanno recentemente annunciato lad'uscita di, titolo che era scomparso dai radar dopo diverso tempo. Infatti, del gioco non c'era più traccia, almeno fino agli ultimi giorni, dove sul nostro sito potete trovare il ...Chorus ha una data di uscita e un nuovo trailer che spiega diverse caratteristiche di questo interessante sparatutto spaziale.. Chorus è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che spiega diverse car ...Deep Silver ha pubblicato un nuovissimo trailer per l’oscuro sparatutto spaziale Chorus, che introduce la storia e le meccaniche di gioco.