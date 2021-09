Chiellini: “Non mi sarei mai aspettato di diventare il meme dell’estate. Europei? L’inizio di una grande estate” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, è intervenuto all’evento Italian Tech Week 2021. Queste alcune sue battute rilasciate a La Repubblica: “Social? Sono old school, alcuni la vivono più attivamente nel quotidiano. Io li utilizzo per restare vicino ai tifosi e per condividere messaggi a cui tengo. Mi piace mantenere la mia privacy. Non leggo tutti i commenti e tutti i social, da un lato dico di fregarsene anche se servirebbe qualche controllo in più. Se si parla però solo degli haters si perde il senso vero, che è quello di tenere in contatto in tutto il mondo i tifosi con i propri idoli”. Sul VAR: “Ogni forma di avanzamento tecnologico ha bisogno di tempo per essere accettato, ma porta miglioramenti nello sport e nella vita. Le nuove generazioni, quando giocano a calcio, si divertono a far finta di utilizzare il VAR. Questo fa capire che se ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Il capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio, è intervenuto all’evento Italian Tech Week 2021. Queste alcune sue battute rilasciate a La Repubblica: “Social? Sono old school, alcuni la vivono più attivamente nel quotidiano. Io li utilizzo per restare vicino ai tifosi e per condividere messaggi a cui tengo. Mi piace mantenere la mia privacy. Non leggo tutti i commenti e tutti i social, da un lato dico di fregarsene anche se servirebbe qualche controllo in più. Se si parla però solo degli haters si perde il senso vero, che è quello di tenere in contatto in tutto il mondo i tifosi con i propri idoli”. Sul VAR: “Ogni forma di avanzamento tecnologico ha bisogno di tempo per essere accettato, ma porta miglioramenti nello sport e nella vita. Le nuove generazioni, quando giocano a calcio, si divertono a far finta di utilizzare il VAR. Questo fa capire che se ...

Advertising

ZZiliani : #Allegri dice che su #DeLigt ci vuole calma, ha 22 anni, Chiellini è diventato bravo a 28. Cioè: prendi De Ligt 19e… - juventusfc : Allegri ???? «Domani ci saranno dei cambi, alcuni giocatori hanno giocato tante partite, @chiellini è febbricitante.… - forumJuventus : Chiellini all'#ITW: 'Con la Juve siamo in tempesta e servirà tempo per trovare un equilibrio ma arriveremo in porto… - NausicaMattiac2 : RT @mirkonicolino: #Chiellini a #SportMediaset: 'Ci vuole pazienza. Nel calcio di oggi non ce n'è mai, non c'è tempo, ma dopo grandi scosso… - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: #Chiellini a #SportMediaset: 'Ci vuole pazienza. Nel calcio di oggi non ce n'è mai, non c'è tempo, ma dopo grandi scosso… -