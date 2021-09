Anthony Martial in uscita dal Manchester United | Inter e Juve su di lui

(Di venerdì 24 settembre 2021) La vittoria contro lo Spezia è stato un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri che ha ottenuto i primi tre punti nella sua stagione di ritorno sulla panchina bianconera. La rincorsa alla vetta è ancora in salita, ma in un certo senso anche a livello psicologico, si potrebbe trattare della vittoria che ha sbloccato la L'articolo

Il Tottenham interessato aper il mercato di gennaio: l'attaccante francese fu nel mirino di Marotta in estate Fabio Paratici mette nel mirinoper rinforzare il Tottenham in attacco nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta il Daily Express, l'ex CFO della Juventus vorrebbe approfittare del gelo tra il Manchester United ...1 Fra gli obiettivi del Tottenham per il mercato di gennaio ci sarebbe anche, 25enne attaccante del Manchester United . Lo rivela l' Express . Il capo del mercato del Tottenham, Fabio Paratici , avrebbe già voluto portarealla Juventus .Accostato anche alla Juventus negli scorsi mesi, Anthony Martial, attaccante classe 1995 del Manchester United e della nazionale francese, non sarebbe più un obiettivo di mercato ...%%excerpt%% Il Tottenham vuole rinforzarsi ed ha messo gli occhi sull'attaccante Anthony Martial, provando a chiudere la trattativa già nel mercato di gennaio ...