Alla corte di 007, tutti i look dei royals al cospetto di James Bond (Di venerdì 24 settembre 2021) Per una volta sarà la famiglia reale al servizio di James Bond. Saranno ben due gli eredi al trono britannico che parteciperanno alla prima mondiale di No Time to Die, il venticinquesimo film della saga che ha per protagonista l’agente segreto dell’MI6 interpretato dal 2006 da Daniel Craig. Carlo con Camilla e William con Kate tireranno fuori dall’armadio l’abito delle grandi occasioni per sfilare insieme al cast e alle celebrità che affolleranno l’evento già più volte rimandato a causa dell’emergenza dovuta al Covid. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) Per una volta sarà la famiglia reale al servizio di James Bond. Saranno ben due gli eredi al trono britannico che parteciperanno alla prima mondiale di No Time to Die, il venticinquesimo film della saga che ha per protagonista l’agente segreto dell’MI6 interpretato dal 2006 da Daniel Craig. Carlo con Camilla e William con Kate tireranno fuori dall’armadio l’abito delle grandi occasioni per sfilare insieme al cast e alle celebrità che affolleranno l’evento già più volte rimandato a causa dell’emergenza dovuta al Covid.

Advertising

borghi_claudio : @JackFra9 Superato perché il governo l'ha imposto direttamente alla corte costituzionale stessa. Vedremo cosa rispondono loro. - borghi_claudio : Come è noto io non vedevo l'ora che il Parlamento mettesse l'obbligo di #greenpass perché questa cosa mi avrebbe co… - borghi_claudio : Ho detto enne volte che speravo che l'obbligo greenpass venisse esteso al Parlamento così mi avrebbe dato la possib… - fushiguroosgf : ho il mal di gola da tre giorni ma questo non mi ferma dal girare per il paese a maniche corte con il freddo che c'è alla mattina ?? - R_Quincy_ME : RT @MarcoRCapelli: In Italia si arresta un capo di stato straniero ricercato per reati politici tramite una segnalazione che parte dal data… -