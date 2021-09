Agente ferito in corteo dipendenti Alitalia: ‘noi in 8 contro 2mila, ci hanno strattonato per levarci lo scudo’ (Di venerdì 24 settembre 2021) “Quando è stato autorizzato il corteo, ci hanno messo a fare un cordone di sbarramento. Eravamo in otto, loro in duemila. La testa corteo, altre due squadre, anticipava e quando i manifestanti sono venuti verso di noi, decidendo di deviare da quello che era il percorso prestabilito per andare a occupare la Roma-Fiumicino, ci sono venuti addosso. A quel punto le due squadre che stavano facendo la testa corteo hanno cercato di arrivare per arginare il movimento che stavano facendo ma era troppo tardi e per bloccarli. A quel punto ci hanno travolto”. A raccontare all’Adnkronos gli attimi concitati di questa mattina, durante la manifestazione di protesta dei dipendenti Alitalia, è Armando Catese, tra gli otto agenti del I Reparto Mobile feriti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) “Quando è stato autorizzato il, cimesso a fare un cordone di sbarramento. Eravamo in otto, loro in duemila. La testa, altre due squadre, anticipava e quando i manifestanti sono venuti verso di noi, decidendo di deviare da quello che era il percorso prestabilito per andare a occupare la Roma-Fiumicino, ci sono venuti addosso. A quel punto le due squadre che stavano facendo la testacercato di arrivare per arginare il movimento che stavano facendo ma era troppo tardi e per bloccarli. A quel punto citravolto”. A raccontare all’Adnkronos gli attimi concitati di questa mattina, durante la manifestazione di protesta dei, è Armando Catese, tra gli otto agenti del I Reparto Mobile feriti e ...

