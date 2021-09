Agagliati Pianezza Protagonista | “Un futuro più verde e solidale con la collaborazione di tutti i cittadini”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Bonus sport per le famiglie, aiuto alle associazioni, più, più alberi, più opportunità di lavoro per i giovani e tanta passione. Sono queste le parole chiave del programma del candidato sindaco diEmilio. Passione civica, su questo principio, 60 anni e prossimo alla pensione, intende ora impegnarsi per il suo paese esaltando l’impegno civico collettivo. Orgoglioso di una realtà (15mila abitanti, a soli 15 chilometri dal capoluogo), in cui la presenza dell’associazionismo, sportivo culturale,, è fortissima. Il candidato sindaco arriva da una lunga e qualificata esperienza in diversi settori del Comune di Torino ricoprendo incarichi apicali (Direttore del Personale e poi della Cultura). E’ lui il portatore della bandiera della lista civica ...