Uomini e Donne, Armando sbugiarda Ida? “Sei furba”, il web contro Gianni (Di giovedì 23 settembre 2021) Il cavaliere napoletano non ci sta quando la sua versione dei fatti non coincide con quella della Platano; intanto, il pubblico attacca l’opinionista L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021) Il cavaliere napoletano non ci sta quando la sua versione dei fatti non coincide con quella della Platano; intanto, il pubblico attacca l’opinionista L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Tg3web : Le donne afgane non si lasciano imbrigliare dai nuovi governanti e lottano per l'istruzione. Lo studio è un imperat… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - ParrocchiaF : RT @ernestolivero: L'ironia e l'umiltà sono amiche tra di loro e da questa amicizia nascono donne e uomini di pace che hanno messo l'IO sot… - Giada98849908 : RT @sailor_snickers: “mica è sessismo dire che mediamente le donne guidano peggio” I dati mica dicono che 2 conducenti su 3 che beccano mu… -