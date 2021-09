“Tutto il mio amore”. Lutto per Gordon Ramsay: il dolore dello chef per Sophie, morta a 10 anni (Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiamava Sophie Fairall, la bambina di 10 anni nota come una delle più grandi fan del noto chef britannico Gordon Ramsay. La piccola Sophie è morta a seguito di una rara forma di cancro, terribile e incurabile. I medici le avevano dato solo pochi mesi di vita ed è per questo che come uno dei suoi ultimi desideri ha chiesto di incontrare lo chef britannico. Naturalmente Gordon Ramsay l’ha invitata a cucinare un soufflé in uno dei suoi ristoranti. Sophie è quindi diventata un sibolo della lotta e della speranza, ma alla fine non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia, nemmeno con il sorriso contagioso che mostrava pure nel letto di ospedale. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiamavaFairall, la bambina di 10nota come una delle più grandi fan del notobritco. La piccolaa seguito di una rara forma di cancro, terribile e incurabile. I medici le avevano dato solo pochi mesi di vita ed è per questo che come uno dei suoi ultimi desideri ha chiesto di incontrare lobritco. Naturalmentel’ha invitata a cucinare un soufflé in uno dei suoi ristoranti.è quindi diventata un sibolo della lotta e della speranza, ma alla fine non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia, nemmeno con il sorriso contagioso che mostrava pure nel letto di ospedale. ...

