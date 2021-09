Trentasei anni fa l’assassinio di Siani | De Luca | “Sua storia ha fatto crescere coscienza civile”

Leggi su anteprima24

"Ricordiamo sempre con grande emozione il giornalista Giancarlo, assassinatofa per mano della camorra". Lo scrive, su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De. "La suae il suo impegno professionale sono stati determinanti per far, soprattutto tra i giovani, quellache ancora oggi anima l'attività di decine e decine di associazioni e le iniziative per la legalità e la sicurezza promosse dalla Regione Campania e dalle altre istituzioni – sottolinea – È questo il modo migliore per onorare e tenere viva la memoria e l'esempio di Giancarlo".