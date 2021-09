Tregua tra le famiglie di Eitan: rimarrà in Israele fino alla ripresa del processo per l’affidamento. Udienze al via dall’8 ottobre (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un’intesa per una “Tregua” tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per “gestire” da oggi all’8 ottobre la routine di Eitan, il bambino di 5 anni unico superstite del disastro della funivia del Mottarone. Ad annunciarlo gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv. Al tempo stesso il giudice ha stabilito la ripresa delle Udienze a partire dall’8 ottobre per tre giorni consecutivi. Nel frattempo – hanno aggiunto gli avvocati – le famiglie hanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. Allo stato attuale, quindi, Eitan resta in Israele, almeno fino alla ripresa delle Udienze. Le intese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un’intesa per una “” tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per “gestire” da oggi all’8la routine di, il bambino di 5 anni unico superstite del disastro della funivia del Mottarone. Ad annunciarlo gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv. Al tempo stesso il giudice ha stabilito ladellea partireper tre giorni consecutivi. Nel frattempo – hanno aggiunto gli avvocati – lehanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. Allo stato attuale, quindi,resta in, almenodelle. Le intese ...

