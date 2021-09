Super Mario: il film uscirà a fine 2022, Chris Pratt presterà la voce di Mario – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Nintendo ha annunciato che il film di Super Mario uscirà nell’inverno del 2022 e avrà un cast stellare, con Chris Pratt che presterà la voce di Mario.. Nientemeno che Shigeru Miyamoto è giunto ad annunciare l’incredibile cast di doppiatori che presterà la sua voce per il film in computer grafica dedicato a Super Mario. Il film, realizzato in collaborazione con Illumination Entertainment (lo studio dei Minions) e Chris Meledandri, uscirà nei cinema nell’inverno del 2022. Nonostante non si sappia ancora nulla del ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Nintendo ha annunciato che ildinell’inverno dele avrà un cast stellare, concheladi.. Nientemeno che Shigeru Miyamoto è giunto ad annunciare l’incredibile cast di doppiatori chela suaper ilin computer grafica dedicato a. Il, realizzato in collaborazione con Illumination Entertainment (lo studio dei Minions) eMeledandri,nei cinema nell’inverno del. Nonostante non si sappia ancora nulla del ...

