Scuola | Giannelli presidi | ' solo contatti in quarantena? Se Asl non fossero già al collasso'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Caso di positivo in classe? Chi va in quarantena? L'intera classe, il compagno di banco, o gli altri con cui potrebbe avere avuto contatti? Questo è il dilemma. Secondo il presidi l'idea di non mettere l'intera classe in quarantena potrebbe essere "una decisione ragionevole". Ma più che identificare la riduzione della quarantena al solo compagno di banco del positivo sarebbe più opportuno parlare di "contatti, a cui la Asl può risalire come previsto attraverso un contact tracing approfondito. Tuttavia nella stragrande maggioranza dei casi non riesce a farlo. Perché le Asl sono già al collasso". Ne parla con l'Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi

