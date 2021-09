"Sarebbe una terapia". Wilma Goich, il dramma della figlia morta: come è costretta a campare oggi (Di giovedì 23 settembre 2021) Wilma Goich vuole fare il Grande Fratello vip. Dopo una vita di successi inauditi, con tantissimi dischi venduti (milioni e milioni), ora l'ex moglie di Edoardo Vianello sogna il reality condotto da Alfonso Signorini. E lo dice in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. "Per me il Gf vip Sarebbe terapeutico", dice la Goich riferendosi alla morte di sua figlia Susanna, stroncata ad aprile 2020 da un terribile tumore. "oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il Gf Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia. Sarebbe un modo per tornare in pista", continua la Goich. Poi la cantante, che potrebbe tornare sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)vuole fare il Grande Fratello vip. Dopo una vita di successi inauditi, con tantissimi dischi venduti (milioni e milioni), ora l'ex moglie di Edoardo Vianello sogna il reality condotto da Alfonso Signorini. E lo dice in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. "Per me il Gf vipterapeutico", dice lariferendosi alla morte di suaSusanna, stroncata ad aprile 2020 da un terribile tumore. "vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il Gf Vip potrebbe regalarmi queste emozioni.una sorta diun modo per tornare in pista", continua la. Poi la cantante, che potrebbe tornare sul ...

Advertising

matteosalvinimi : Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Que… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - Radio1Rai : “Dovremmo immaginare città completamente coperte di piante. In tutti i luoghi, non solo viali, parchi, giardini, ma… - baphenietzsche : RT @Ussignur_: In margine, è possibile che a novembre ci sia una grande acciaccheria di vaccinati (spero non moria) e che i non aderenti al… - Erix_Genovese : @tranellio Però se sommate le risposte negative si arriva al 28% che in una città come Roma è una buona parte del t… -