Sampdoria-Napoli: Sky o Dazn, dove vederla. Canale tv e streaming (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli nella quinta giornata di Serie A giocherà in trasferta con la Sampdoria. Gli azzurri vogliono riprendersi la vetta della classifica. La partita sarà di quelle toste per gli uomini di Spalletti che vanno a giocare su un campo in cui si è fermata anche l’Inter di Simone Inzaghi. Non sarà una partita semplice ma il Napoli ha bisogno dei tre punti per tornare di nuovo al primo posto nel campionato italiano. Gli azzurri sono carichi dopo i quattro gol rifilati all’Udinese. Sampdoria-Napoli: chi la trasmette La sfida tra Sampdoria e Napoli si giocherà alle ore 18.30 ed è trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match si gioca allo stadio Marassi di Genova il 23 settembre 2021. Nei 54 precedenti giocati in casa in Serie A, la Sampdoria è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilnella quinta giornata di Serie A giocherà in trasferta con la. Gli azzurri vogliono riprendersi la vetta della classifica. La partita sarà di quelle toste per gli uomini di Spalletti che vanno a giocare su un campo in cui si è fermata anche l’Inter di Simone Inzaghi. Non sarà una partita semplice ma ilha bisogno dei tre punti per tornare di nuovo al primo posto nel campionato italiano. Gli azzurri sono carichi dopo i quattro gol rifilati all’Udinese.: chi la trasmette La sfida trasi giocherà alle ore 18.30 ed è trasmessa in esclusiva da. Il match si gioca allo stadio Marassi di Genova il 23 settembre 2021. Nei 54 precedenti giocati in casa in Serie A, laè ...

Advertising

sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - g_brescia : Da tifoso doriano, sono orgoglioso che la @sampdoria scenderà in campo con @UNHCRItalia per l’Afghanistan. Stasera,… - hashtag24news1 : Un’altra trasferta, la terza consecutiva. Di solito pesa di più nella gestione della squadra. Dopo la grande vitt… - persemprecalcio : ?? Le probabili formazioni di #SampdoriaNapoli e dove vederla: a commentarla in TV vi sarà un personaggio molto car… - infoitsport : Serie A: Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederle in tv -