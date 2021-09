Roma, usa due mazze di ferro per distruggere le auto in sosta e aggredire gli agenti: arrestato (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Aveva preso di mira le auto in sosta nel parcheggio antistante il XV Distretto Ponte Milvio: parabrezza infranti con due pesanti mazzette di ferro. Episodi che si sono verificati non solo nella prima mattinata di ieri, ma anche nella notte tra il 27 e 28 agosto scorso, dove le autovetture danneggiate erano state 5. Azioni criminose che hanno creato forti preoccupazioni e timori negli abitanti del quartiere e che hanno fatto scattare immediate indagini, da parte degli agenti di Ponte Milvio, diretti da Luigi Mangino, terminate con l’individuazione dell’autore dei raid. Gli agenti, giunti nella sua abitazione, sono stati accolti con 2 mazzette di ferro, le stesse utilizzate per compiere i ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021)– Aveva preso di mira leinnel parcheggio antistante il XV Distretto Ponte Milvio: parabrezza infranti con due pesantitte di. Episodi che si sono verificati non solo nella prima mattinata di ieri, ma anche nella notte tra il 27 e 28 agosto scorso, dove levetture danneggiate erano state 5. Azioni criminose che hanno creato forti preoccupazioni e timori negli abitanti del quartiere e che hanno fatto scattare immediate indagini, da parte deglidi Ponte Milvio, diretti da Luigi Mangino, terminate con l’individuazione dell’re dei raid. Gli, giunti nella sua abitazione, sono stati accolti con 2tte di, le stesse utilizzate per compiere i ...

Advertising

ladyonorato : Pubblicato Lancet studio USA secondo il quale la terza dose “non è opportuna” in qs momento. Ma a Roma non interess… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa: si cerca il fidanzato di Gabby anche in laghi Florida: (ANSA) - ROMA, 23 SET - La polizia del… - gigioneds : RT @totofanatici: Totò - Peppino e la Malafemmina- 'Questo carrarmato!!' - Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tut… - lucabon72 : RT @totofanatici: Totò - Miseria e Nobiltà - 'La Spesa!!' - Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il genio di… - Dariodf73 : RT @totofanatici: Totò - Miseria e Nobiltà - 'La Spesa!!' - Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il genio di… -