Ultime Notizie dalla rete : Pere mele Pere, mele e spinaci tra i cibi più contaminati da pesticidi: come rimuoverli in casa Anche le pere nella top ten dei tipi di frutta più contaminati dai pesticidi: lo riporta la classifica annuale dell'americano Environmental Working Group , che ogni anno studia i residui di pesticidi su frutta ...

Sos api, Coldiretti Cuneo: a rischio estinzione 3 colture su 4 Tre colture alimentari su quattro dipendono in una certa misura per resa e qualità dall'impollinazione dalle api, tra cui le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri ed i meloni. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare lo studio dell'ISPRA sul rischio di estinzione del 9% circa delle specie di api e farfalle ...

Senza api l'agricoltura è in pericolo I piccoli insetti operosi sono indispensabili all'equilibrio dell'ecosistema. Il clima bizzarro ne mette in pericolo la sopravvivenza. I piccoli insetti operosi ...

