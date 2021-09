Perché i riformisti di Milano si danno appuntamento a teatro (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, alle 20.30 del 23 settembre, in uno dei più classici luoghi della milanesità, il teatro Carcano indimenticabilmente cantato da Jannacci, si danno raduno i riformisti di Milano. L’evento è organizzato dai civici di Per l’Italia con l’Europa e dai promotori dell’appello all’unità dei riformisti milanesi dello scorso 28 maggio, pubblicato anche da Linkiesta, e firmato in poche ore da oltre 1300 cittadini. La serata serve a mettere a confronto pubblico, davanti a una grande platea, finalmente in presenza, i promotori e candidati della lista “I riformisti, lavoriamo per Milano con Sala”, con alcuni leader di primo piano della società civile ambrosiana, quella che non sta mai “coi man in man” e ha fatto di questa città una delle capitali del mondo e vuole ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, alle 20.30 del 23 settembre, in uno dei più classici luoghi della milanesità, ilCarcano indimenticabilmente cantato da Jannacci, siraduno idi. L’evento è organizzato dai civici di Per l’Italia con l’Europa e dai promotori dell’appello all’unità deimilanesi dello scorso 28 maggio, pubblicato anche da Linkiesta, e firmato in poche ore da oltre 1300 cittadini. La serata serve a mettere a confronto pubblico, davanti a una grande platea, finalmente in presenza, i promotori e candidati della lista “I, lavoriamo percon Sala”, con alcuni leader di primo piano della società civile ambrosiana, quella che non sta mai “coi man in man” e ha fatto di questa città una delle capitali del mondo e vuole ...

