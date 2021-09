Osimhen: "Il mister mi dà tanto, anche dopo gli allenamenti. Ricambio la sua fiducia con i mie gol" (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine del match Sampdoria-Napoli, Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "Per me è importante questa vittoria. Sono felice delle mie prestazioni. Il mister mi dà forza con la fiducia, e per ricambiare il miglior modo è fare gol. Sono onorato di avere un allenatore come lui, mi dà tanto. si ferma dopo gli allenamenti, e questo mi aiuta davvero". Sul dialogo con i centrocampisti."È importante la comunicazione, non solo durante la partita ma anche durante l'allenamento. Comunico non solo con i centrocampisti ma con tutti". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine del match Sampdoria-Napoli, Victorè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "Per me è importante questa vittoria. Sono felice delle mie prestazioni. Ilmi dà forza con la, e per ricambiare il miglior modo è fare gol. Sono onorato di avere un allenatore come lui, mi dà. si fermagli, e questo mi aiuta davvero". Sul dialogo con i centrocampisti."È importante la comunicazione, non solo durante la partita madurante l'allenamento. Comunico non solo con i centrocampisti ma con tutti".

