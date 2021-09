Open Fiber estende partnership con Sky Italia ad aree bianche (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La partnership tra Open Fiber e Sky Italia si rafforza e si estende alle aree bianche raggiunte dalla fibra di Open Fiber, principale player wholesale in ambito di infrastrutture FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente dentro le case) del Paese. Sempre più famiglie potranno quindi scegliere la connessione in vera fibra di Sky Wifi pensata per le esigenze di tutta la famiglia e ottimizzata per lo streaming e l’upload di contenuti. Grazie a questa estensione della copertura il servizio ultrabroadband di Sky Italia raggiunge infatti oltre 2600 comuni e quasi due terzi delle famiglie in Italia e, dopo aver più che triplicato la copertura nel corso dei primi mesi del 2021, rafforza la sua ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La partnership trae Skysi rafforza e si estende alleraggiunte dalla fibra di, principale player wholesale in ambito di infrastrutture FTTH (To The Home, la fibra che arriva direttamente dentro le case) del Paese. Sempre più famiglie potranno quindi scegliere la connessione in vera fibra di Sky Wifi pensata per le esigenze di tutta la famiglia e ottimizzata per lo streaming e l’upload di contenuti. Grazie a questa estensione della copertura il servizio ultrabroadband di Skyraggiunge infatti oltre 2600 comuni e quasi due terzi delle famiglie ine, dopo aver più che triplicato la copertura nel corso dei primi mesi del 2021, rafforza la sua ...

